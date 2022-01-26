Москва, , 14:48 — REGNUM Значимость юаня в мировой финансовой системе существенно выросла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Включение МВФ китайского юаня в состав мировых валют подчеркнуло и повысило его значимость в мировой финансовой системе, — сказала Воронкова. — Все больше государств готовы использовать юань в международных расчетах. Доля юаня в мировых международных резервах с 2016 года выросла более чем в три раза. Поддерживаемые международными организациями процессы экономической регионализации и валютной многополярности создают хорошую платформу для будущего юаня при условии сохранения достигнутой экономической активности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова рассказала о росте спроса на юань и укреплении его позиций в мировой экономике.

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