Ново-Огарево, Московская область, 26 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Россия и Евросоюз до сих пор не завершили процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов, что сдерживает развитие контактов. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин с руководителями ведущих итальянских компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Активизации деловых контактов и поездок не способствует и то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов», — заявил Путин.

«В этом контексте упомяну недавнее совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин, проведённое в Национальном институте инфекционных заболеваний в Италии, по результатам которого российский препарат «Спутник V» продемонстрировал наибольший титр вируснейтрализующих антител к штамму «Омикрон». И тем самым вновь доказал высокую эффективность», — указал он.