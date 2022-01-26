Москва, , 14:47 — REGNUM По прогнозам, в 2022 году темп роста китайской экономики будет на 0,4 процентных пункта выше мирового. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что китайский юань в декабре оказался на четвертом место по объему использования в международных расчетах.

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«Многолетнее успешное, уверенное, разностороннее развитие национального хозяйства, высокая международная интеграция Китая — важнейшие основания для роста спроса на юань для международных расчетов и постепенного укрепления его позиций в мировой экономике, — сказала Воронкова. — Даже в период пандемии эта страна продемонстрировал уникальный макроэкономический результат. Даже в условиях глобальной экономической напряженности КНР к концу 2020 года восстановила экономические показатели, а темп роста ВВП по итогам года составил 2,3% на фоне общемирового экономического спада в 4,5%. Оценочный рост ВВП КНР в 2021 году более чем на 2 процентных пункта выше среднемирового показателя».

Как уточнила Воронкова, по прогнозам, в 2022 году темп роста китайской экономики будет на 0,4 процентных пункта выше мирового.

«Китай — лидер среди стран-экспортеров, причем по масштабам экспорта обгоняет ближайших конкурентов — США и Германию — почти вдвое, — сказала экономист. — По объему импорта Китай незначительно уступает США. Именно экспорт стал драйвером подъема китайской экономики в 2020 году. Китайские компании-экспортеры к середине 2020 года заняли почти четверть мирового рынка. В 2021 году экспорт КНР вырос на 22%, а импорт — почти на треть. Крупнейший импортер китайской продукции — США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объем расчетов в долларах падает по всему миру.

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