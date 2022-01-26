Пекин, , 14:46 — REGNUM Дополнительные запасы нефти объёмом 88 млн тонн обнаружены на месторождении Шуньбэй на северо-западе Китая. Об этом сообщает 26 января газета «Хуаньцю шибао» со ссылкой на представителей нефтегазовой компании Sinopec.

Добыча нефти в Китае John Hill

Специалисты также установили, что месторождение способно дать 29 млрд кубометров природного газа. На территории месторождения пробурили две разведочные скважины, в сутки он производят около 2 тыс. тонн углеводородов.

Нефтегазовое месторождение Шуньбэй, объём разведанных запасов нефти на котором оценивался в 2021 году по меньшей мере в 130 млн тонн, находится в центральной части Таримского нефтегазоносного бассейна в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Как сообщало ИА REGNUM, здесь расположена самая глубокая в Азии наклонно-направленная скважина на суше.

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