Пекин, 26 января 2022, 14:46 — REGNUM Дополнительные запасы нефти объёмом 88 млн тонн обнаружены на месторождении Шуньбэй на северо-западе Китая. Об этом сообщает 26 января газета «Хуаньцю шибао» со ссылкой на представителей нефтегазовой компании Sinopec.
Специалисты также установили, что месторождение способно дать 29 млрд кубометров природного газа. На территории месторождения пробурили две разведочные скважины, в сутки он производят около 2 тыс. тонн углеводородов.
Нефтегазовое месторождение Шуньбэй, объём разведанных запасов нефти на котором оценивался в 2021 году по меньшей мере в 130 млн тонн, находится в центральной части Таримского нефтегазоносного бассейна в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Как сообщало ИА REGNUM, здесь расположена самая глубокая в Азии наклонно-направленная скважина на суше.
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