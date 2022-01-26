26 января 2022 | Время чтения 3 мин

Аномальный холод, обрушившийся на Ближний Восток, привел к многочисленным катаклизмам и авариям. В ряде стран региона из-за выпадения большого количества снега частично парализовано дорожное движение. Резко взлетели цены на энергоносители, а многие районы и вовсе оказались отрезанными от поставок. Однако наиболее тяжёлая ситуация сложилась в лагерях беженцев, которым непогода грозит смертью. Беженцы погибают в попытках согреть себя, однако международное сообщество не стремится решать ситуацию.

Джон Доу, , 16:20 — REGNUM Зима 2021−2022 годов стала одной из самых холодных на Ближнем Востоке за как минимум последние 30−40 лет. Исторические температурные показатели были зафиксированы в Саудовской Аравии, Египте и Иордании. Вместе с морозами в регион пришли рекордные осадки. На севере Ирака и в Палестине аномальные дожди привели к наводнениям и паводкам. В Ливане, Сирии, Иране, Иордании и Алжире выпавший снег привёл к настоящему кризису и параличу части дорожной системы страны.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

Из-за преимущественно жаркого климата дома на Ближнем Востоке строят таким образом, чтобы они удерживали внутри как можно меньше тепла. Поэтому падение температуры ниже нуля ощущается местными жителями крайне болезненно. Во многих жилых домах нет отопления, а топить печи крайне затратно из-за высоких цен на дрова. Единственное средство отопления — небольшие печи, которые топят мазутом. Но из-за аномальных холодов зимы 2021−2022 годов цены на топливо выросли в несколько раз.

Однако наиболее остро ситуация обстоит в лагерях сирийских беженцев, расположенных в Ираке, Иордании и Ливане. На бедственную тему обратили внимание профильные органы ООН. Как отмечается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только на территории Иордании находится более 700 тысяч официально зарегистрированных беженцев, большая часть из которых — сирийцы. Подобным образом обстоит ситуация в Ливане и ряде других стран региона.

Большая часть беженцев живёт в палатках и неотапливаемых временных сооружениях. По информации ООН и ряда местных СМИ, в лагерях беженцев выросло количество респираторных заболеваний и случаев обморожения конечностей. Особенно страдают семьи с детьми, которые не имеют возможности покинуть лагеря беженцев.

В попытках согреться эти семьи используют для отопления пластик, низкокачественный уголь и другое токсичное топливо. В понедельник, 24 января, ливанские СМИ сообщили о том, что семья беженцев из десяти человек отравилась угарными газами из-за попыток отопить палатку углём низкого качества. СМИ сообщают, что подобные случаи происходят регулярно, однако о них не сообщают. В Иордании 20 декабря 2021 года в результате пожара в лагере беженцев заживо сгорела семья из четырёх человек. Предположительно, они пытались отопить палатку, используя керосин.

Снег в Сирии Скриншот twitter.com/SYRedCrescent

Однако по-настоящему критическая ситуация сложилась на территориях Сирии, подконтрольных боевикам ряда террористических группировок, где большая часть беженцев проживает в палаточных лагерях у границы с Турцией.

Сирийские беженцы в Ливане и Иордании могут рассчитывать на помощь со стороны местных властей и гуманитарных организаций. Внутренне перемещённые лица, проживающие на территориях, находящихся под контролем властей Сирии, также получают помощь со стороны местных властей. Несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, правительство Башара Асада обеспечивает мигрантов работой, помощью, обеспечивает работу школ и медицинских центров.

Однако те беженцы, которые проживают на оккупированных боевиками территориях, лишены какой-либо помощи. Боевики используют мирное население в качестве живого щита и размещают свои базы в районе лагерей беженцев. Представители международных гуманитарных организаций на территорию этих лагерей почти не допускаются, а гуманитарная помощь расхищается террористами.

Наступившие холода используются радикалами и их спонсорами в пропагандистских целях. Ответственность за бедственное положение беженцев используется англоязычной прессой для обвинений сирийского правительства, которое якобы вынудило мирных жителей искать убежище в лагерях беженцев. Боевики заинтересованы в том, чтобы гуманитарная ситуация была предельно напряжённой. И оказывать помощь сирийцам, похоже, никто не планирует.

Лагерь сирийских беженцев в Ливане (сс) Elgaard

Как ожидают синоптики, пик холодной погоды на Ближнем Востоке придётся на первую неделю февраля. Если к этому времени в лагерях беженцев у турецкой границы не будут приняты срочные меры помощи беженцам, счёт числа погибших может пойти не на десятки, а на сотни человек. Более того, из-за выпадения аномального количества снега подвоз припасов в лагеря беженцев регулярно прерывается. Длительный перерыв в поставках может привести к голоду и отсутствию медикаментов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что готовы принять назад всех граждан страны, которые не разыскиваются за участие в террористических группировках. «Зимний» миграционный кризис в теории мог бы стать поводом для того, чтобы сирийские беженцы, де-факто взятые боевиками в заложники, могли бы вернуться в свои дома. Однако и радикалы, и те, кто их поддерживает, похоже, намерены допустить смерти сотен человек, тела которых станут очередным «доказательством» преступной сущности режима Асада.