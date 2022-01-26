Афины , , 14:49 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис принес «личные и искренние извинения» согражданам, которые в течение многих часов испытывали трудности, оказавшись в снежной ловушке на шоссе Аттики Одос. Об этом он заявил в своем вступительном слове на онлайн-заседании кабинета министров в среду, 26 января.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party

Управляющая шоссе компания несет ответственность за реакцию на бурю, отметил Мицотакис, дело будет расследовано. Он подчеркнул, что частные компании, управляющие критически важной инфраструктурой с немалой прибылью, имеют определенные обязательства, главным из которых является поддержание дорог, находящихся на их попечении, открытыми. Это стало причиной решения немедленно выдать 2000 евро компенсации водителям, оказавшимся в ловушке на Аттики Одос.

Мицотакис также признал, что проблемы не ограничивались одним шоссе Аттики Одосом, и пообещал провести тщательное расследование всех трудностей, которые повлек за собой мощный снегопад.

Хотя инфраструктура средиземноморской страны не всегда была приспособлена для борьбы с сильными снегопадами, сказал Мицотакис, «в равной степени верно и то, что государственный механизм еще не находится в состоянии готовности, которого требуют явления такой большой интенсивности. В первую очередь это касается координации между всеми заинтересованными сторонами: государством, местными органами власти, регионами, муниципалитетами и частными лицами».

По его словам, одним из наглядных уроков неудачного управления снежной бурей «Элпис» было то, что руководители всех этих структур должны быть вместе во время кризиса, принимать решения совместно. Премьер-министр страны пообещал немедленные изменения в этом направлении. Это позволило бы избежать таких проблем, как отсутствие связи, задержки в принятии решений, а также попыток переложить вину на кого-то другого, сказал он.

Премьер-министр страны ясно дал понять, что, хотя погодные явления были необычайно интенсивными, это не будет использоваться в качестве оправдания. «Мы доказали, что у нас есть мужество признавать свои ошибки и готовность учиться на них и становиться лучше. Поэтому мы учимся и продвигаемся вперед», — заключил он.