Казань, 26 января, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Высокотехнологичный центр реабилитации открыли 26 января в столице Татарии. Восьмиэтажное здание появилось на территории казанской больницы №7.

Cap.ru Реабилитация

Как сообщает «Татар-информ», центр оснастили высокотехнологичным оборудованием, аналогов которого в республике нет.

В новом учреждении площадью свыше 12 тыс. кв. метров смогут поправить здоровье пациенты с патологией опорно-двигательного аппарата, после сердечно-сосудистых катастроф, поражений центральной нервной системы и других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Казани на базе детской республиканской клинической больницы открыли первый в Приволжском федеральном округе центр детской онкологии, гематологии и хирургии.

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