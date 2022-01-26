Уфа, , 14:46 — REGNUM Более 5,8 млрд рублей было направлено в 2021 году на реализацию мероприятий национальных проектов в Уфе. Об этом 26 января сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Ремонт дороги Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

Сообщается, что в рамках 12 нацпроектов в Башкирии реализуются 45 республиканских проектов. В 2021 году г. Уфа участвовал в реализации 23 проектов.

«Завершены и введены в эксплуатацию такие крупные и капиталоёмкие объекты, как мост через реку Белая в створе улицы Воровского, реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта, капитальный ремонт бульвара Хадии Давлетшиной и улицы Парковая в Уфе. Причем большинство из них было сдано с опережением графика», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

Всего в 2021 году на реализацию мероприятий нацпроектов в Уфе было направлено 5,857 млрд рублей. В целом за три года на эти цели было направлено 13,371 млрд рублей, в том числе из бюджета города 486,9 миллионов рублей. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году был выполнен ремонт дорог на 15 объектах общей протяженностью 22,4 километра. В нормативное состояние было приведено свыше 28 км автодорог. Начаты капремонт бульвара Ибрагимова и реконструкция улицы Рабкоров. Завершить работы планируется в 2022 году. В деревне Зинино начали возводить транспортную развязку над железнодорожными путями. Работы планируют завершить в 2023 году.

В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году на реализацию республиканского проекта «Спорт — норма жизни» для 23 спортивных школ г. Уфы было закуплено спортивное оборудование, экипировка и инвентарь. Благодаря проекту «Цифровая образовательная среда» идет обновление материально-технической базы школ многофункциональной и компьютерной техникой. Так, в прошлом году новое оборудование было поставлено в 45 школ Уфы.

Сообщается, что наибольший социально-экономический эффект от реализации республиканских проектов сегодня отмечается в сферах развития социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства, создания комфортной городской среды и благоустройства общественных пространств.