София, , 14:40 — REGNUM Победителем болгарского конкурса «Читатель года» стала 19-летняя жительница города Сливена (юго-восток Болгарии) Ралица Петкова, которая в 2021-м году успела прочитать 141 книгу. Об этом 26 января сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, конкурс проводился среди абонентов государственных библиотек Болгарии, регулярно посещающих читальные залы и пользующихся услугой «книга на дом».

По словам Р. Петковой, чтению она посвящает все свободное время, иногда читая по пять-шесть произведений в неделю.

«Мне нравится детективный жанр, очень люблю Агату Кристи, — говорит девушка. — Впрочем, изучаю все подряд, включая техническую литературу».

Петкова заканчивает экономический колледж, и собирается поступать в университет на факультет биологии.

«Таким образом, мой список литературы увеличится в несколько раз», — говорит она.

Другими победителями конкурса стали двое читателей из Софии и Пловдива. Все они награждены ценными подарками и материальным поощрением, которое можно истратить на покупку новых книг.