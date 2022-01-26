Ставрополь, 26 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум.

В Ставропольском краеготовятся к новым мерам по предотвращению распространения коронавируса среди несовершеннолетних. Рассматриваются два варианта — отправить школьников на дистанционное обучение или продлить февральские каникулы. Об этом шла речь 26 января назаседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

«Сейчас поручил минобразования края подготовить предложения о возможности перевода образовательных организаций в формат дистанционного обучения и продления февральских каникул. Варианты должны быть представлены в начале следующей недели. Тогда и примем решение», — сообщил губернатор края Владимир Владимиров .

По словам главы Ставрополья, распространение нового штамма«Омикрон» среди детей и подростковвызывает озабоченность. Треть новых случаев заражения — этонесовершеннолетние. При этом среди учителейзаболевание выявляется значительно реже, так как 91% педагогов сделали прививку.