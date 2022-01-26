Москва, 26 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В результате автомобильной аварии с участием шести машин в Москве погиб один человек и еще два пострадали. Об этом 26 января рассказал представитель экстренных служб столицы РФ.

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«На 4-м километре Брестско-Калужского перегона произошло столкновение шести автомобилей — четырех фур и двух легковушек», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и двое пострадали.

При этом, по данным Госавтоинспекции Москвы, ДТП произошло на Московском малом кольце (трасса А-107) в районе поселения Щаповское, его причиной, по предварительной информации, стало несоблюдение дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирка маршрутного автобуса погибла в ДТП с грузовым автомобилем в Кингисеппском районе Ленинградской области.