Лондон, , 14:40 — REGNUM Британская инди-рок группа Blossoms рассказали о подробностях своего нового студийного альбома Ribbon Around The Bomb и выложили первый сингл. Об этом 25 января рассказал портал NME.

Вокалист Blossoms Том Огден Официальный YouTube-канал Blossoms

Это будет четвертый альбом группа, релиз которого запланирован на 29 апреля. Говоря о новом альбоме и сингле, лидер и вокалист группы Том Огден поделился: «Во время турне в 2019 году в Мексике я посетил дом Фриды Кало. Кто-то описал ее картины, как «бант вокруг бомбы». Я сразу подумал, что это отличное название для песни и альбома из-за образов, которые это вызвало в моем сознании. Я подумал о том, что многие вещи в жизни можно описать как бант вокруг бомбы в том смысле, что, будучи людьми, мы часто одеваем вещи, под которыми скрывается тьма».

Клип на заглавного сингл был снят креативным директором группы Arctic Monkeys Эдвином Бердисом, который работал над альбомами группы Tranquility Base Hotel & Casino (2018) и AM (2013).

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