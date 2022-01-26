Москва, 26 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный направил обращение Генпрокурору Игорю Краснову о незаконности сокрытия информации о результатах исследований российских вакцин.

Duma.gov.ru Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный

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"Результаты клинических исследований российских вакцин — «являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну». Именно такой ответ я получил от Минздрава РФ в ответ на мой запрос о предоставлении результатов клинических исследований отечественных вакцин», — сообщил Куринный в Facebook.

Вместе с тем информация является необходимой не только для специалистов, но и для широкого круга лиц, убежден парламентарий.

«Направил обращение в Генпрокуратуру РФ о незаконности сокрытия общественно значимой информации», — проинформировал Куринный.

Согласно ответу Минздрава за подписью Сергея Глаголева, «документы и данные, содержащие результаты проведенных клинических исследований, представляемые в Минздрав России, являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателем которой является разработчик лекарственных средств, и предоставление таких документов лицам, не являющимся разработчиками лекарственного препарата, не предусмотрено действующим законодательством».

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