Москва, , 00:30 — REGNUM Санкции стали сравнительно бескровным способом давления в конфликтных ситуациях. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«Санкции сегодня стали вполне легитимным и, кстати, сравнительно бескровным средством в конфликтных ситуациях между странами», — заявил эксперт.

В этом смысле считать, что банковский сектор исключён из списка возможных методов санкционного давления на всю оставшуюся жизнь или хотя бы на обозримый период, было бы наивным, уверен политолог.

Вместе с тем, конечно, сам факт того, что «война» между западными странами и Россией зачастую сводится именно к нелетальным, санкционно-контрсанкционным атакам, следует оценить как пример значимой гуманизации международных отношений по сравнению с предыдущими эпохами, заключил Бышок.

Напомним, что Германия сняла с повестки вопрос об отключении России от сиcтемы межбанковских платежей SWIFT.