Новосибирск, 26 января, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Новосибирске на обкатку выпущен бесконтактный троллейбус «Горожанин». Его будут тестировать в течение двух месяцев. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии муниципалитета.

Artem Svetlov Троллейбус

«Такие модели уже эксплуатируются в других городах, мы будем смотреть, как машина зарекомендует себя в наших зимних условиях, при достаточно низких температурах. Стоимость такой машины в зависимости от комплектации — от 20 до 25 млн рублей. По итогам испытаний будем принимать решение о возможности приобретения такой техники», — отметил начальник департамента Константин Васильев.

Опытную модель предоставил Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (АО «УТТЗ»).

"Он, проходя по контактной сети, подзаряжается и может ехать в те районы, где контактной сети нет. У этой машины представлен самый большой автономный ход, до 40 км», — рассказал генеральный директор АО «УТТЗ» Денис Рассадников.

Троллейбус будет обкатываться на двух маршрутах: № 22 «ул. Учительская — ул. Лазурная» и №23 «Сад Дзержинского — Вокзал «Новосибирск Главный».