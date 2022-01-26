Москва, , 14:37 — REGNUM Новый 2022 год для курса рубля начался негативно, но объяснить ситуацию можно было длительными праздниками и отсутствием на рынке основных участников торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

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«Однако, даже после окончания праздничных дней падение курса рубля возобновилось. В итоге, меньше чем за месяц рубль потерял более 5%. Даже в условиях свободноплавающего курса такую ситуацию нельзя считать нормальной.

Конечно, геополитика сейчас оказывает серьезное давление на курс, но нельзя не отметить действия Банка России. Только с 24 января ЦБ объявил о прекращении покупки иностранной валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила.

А 14 января Банк России ежедневно, примерно, покупал по $500 млн. Это большой объем валюты для рынка и в рамках истории действия бюджетного правила.

Поэтому не только геополитика оказала давление на курс рубля, Цб РФ мог раньше приостановить покупку валюты, чтобы не оказывать излишнего давления на рубль», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России призвали больше внимания уделять сохранению стабильного курсу рубля.

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