Алжир, 11 октября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Алжира Айман бен Абдеррахман принял премьер-министра Франции Элизабет Борн, которая посетила Алжир в сопровождении министра внутренних дел страны Джеральда Драманана и министра иностранных дел Катрин Колонна. Об этом 11 октября сообщает Algerie Presse Service.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, Бен Абдеррахман и Борн председательствовали на открытии алжиро-французского экономического форума. Как отметил премьер-министр Алжира, форум организован для поощрения бизнес-партнёрства между предпринимателями из двух стран.

«Существует большая политическая воля для реализации новой концепции экономического сотрудничества между Алжиром и Францией, основанной на принципах документа Алжирской декларации, подписанного между двумя сторонами во время последнего визита президента Эммануэля Макрона в августе этого года», — заявил Бен Аберрахман.