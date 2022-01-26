Бухарест, , 14:36 — REGNUM Румыния не намерена отправлять свои войска или технику на Украину для защиты Киева от возможной «российской агрессии». Об этом в Бухаресте 26 января заявил румынский министр обороны Василе Дынку, передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам главы оборонного ведомства Румынии, официальный Бухарест действительно заинтересован в укреплении восточных флангов НАТО и размещении на своей территории дополнительного контингента США, однако ни о какой военной помощи Киеву в данном контексте не может быть и речи.

«Мы используем [свою военную] силу лишь в том, случае, если будет совершено нападение на страну-члена Североатлантического альянса, а Украина участников западного блока не является», — резюмировал он.

Напомним, 25 января президент Румынии Клаус Йоханнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны страны для обсуждения ситуации на Украине. Предполагается, что в ходе консультации будет принято решение о размещении на румынских базах дополнительных сил Пентагона и ряда стран альянса для усиления мер безопасности в районе румынско-украинской границы.