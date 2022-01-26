Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили введение штрафа за неосуществление капитального ремонта фасадов зданий и элементов благоустройства. Законопроект рассмотрели 26 января на заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Зачастую у нас фасады выглядят не так, как приличествует Санкт-Петербургу. И если в этом смысле будет несколько усилен контроль и ответственность, то, на мой взгляд, это действительно побудит людей более ответственно к этому относиться», — сообщил представитель губернатора Санкт-Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.

Исходя из содержания законопроекта, в случае выявления нарушений могут быть демонтированы мемориальные доски. Как заявил депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Амосов, это связано с тем, что правительство Санкт-Петербурга объявило указанные объекты элементами благоустройства. Депутат эмоционально отреагировал на такое предложение. По его мнению, мемориальная доска — это памятник. «Это не про камень, это про людей», — заявил Михаил Амосов.

Константин Сухенко на это ответил тем, что на его памяти не было случаев составления административных документов в отношении мемориальных досок. Однако ко второму чтению представитель исполнительной власти взял две недели на внесение поправок.

Автором законопроекта выступил губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно содержанию выдвинутого проекта закона, в случае неосуществления обязанностей по капитальному ремонту фасадов зданий и элементов благоустройства, а также при проведении работ, не соответствующих нормам и правилам благоустройства, последует административный штраф. Для физических лиц он составит от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 49 депутатов, среди парламентариев не было воздержавшихся и тех, кто проголосовал против. Парламент Петербурга рассмотрит его во втором чтении. Напомним, Законодательное собрание решило отменить заседание, которое должно состоятся 2 февраля, из-за эпидобстановки.