Донецк, , 14:32 — REGNUM Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил об активизации деятельности украинских националистических организаций.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Агентурными источниками отмечена активизация деятельности украинских националистических организаций», — цитирует его сайт Народной милиции.

По его словам, на вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы, заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин заявил, что власти Донецкой Народной Республики призывают блокировать попытки Киева получить наступательное вооружение и боеприпасы.

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