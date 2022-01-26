Лима, , 14:44 — REGNUM Министр иностранных дел Перу Оскар Мауртуа объявил 25 января о том, что его страна получила приглашение присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает новостное агентство Andida со ссылкой на официальный аккаунт МИД Перу в твиттере.

Страны ОЭСР (сс) Emilfaro

Мауртуа подчеркнул, что приглашение в ряды ОЭСР является для страны историческим событием, поскольку оно означает мировое признание усилий, предпринимаемых правительством в течение многих лет.

Министр также добавил, что вступление в организацию принесет гражданам Перу непосредственную пользу.

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