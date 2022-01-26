Париж, , 14:29 — REGNUM Политические советники лидеров стран «нормандского формата» приступили к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины, они проходят в Париже. Об этом сообщили 26 января в российском посольстве.

Елисейский дворец TouN

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Представители Германии, Франции России и Украины встретились в Елисейском дворце, сообщает ТАСС. Делегацию РФ на переговорах возглавляет заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, Козак, как ожидается, изложит в рамках встречи озабоченности России по ситуации в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле рассчитывают на максимально возможную результативность переговоров «нормандской четвёрки».

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