Кызыл, 26 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили о неблагоприятных явлениях погоды 27 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, в ближайшие сутки температура местами опустится до — 39 градусов.

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Ночью и утром местами туман, днём возможен небольшой снег, на дорогах региона сохранится гололедица. Ветер местами до 12 метров в секунду.

«Температура воздуха ночью — 28,-33°, местами — 34,-39°. Температура воздуха днём — 20,-25°, местами — 12,-17°C», — добавили в ведомстве.