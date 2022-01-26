Оттава, 26 января 2022, 14:27 — REGNUM Канадская электронная исполнительница Grimes (Клэр Буше) она подтвердила, что ее новый сингл Shinigami Eyes, вдохновленный аниме-сериалом «Тетрадь смерти», выйдет на этой неделе. Об этом 25 января написал портал The Line Of Best Fit.

Кадр из трейлера новой песни певицы Grimes
Кадр из трейлера новой песни певицы Grimes
Официальный YouTube-канал Grimes

На прошлой неделе Grimes поделилась загадочным постом в своем Twitter-аккаунте, используя двоичный код. Она также сделала с синглом Player Of Games в ноябре прошлого года. Фанаты расшифровали твит, чтобы найти дату выпуска новой песни.

https://twitter.com/Grimezsz/status/1485652916425871360

Shinigami Eyes появится 27 января по московскому времени и, вероятно, станет ее вторым синглом из альбома Book 1 после декабрьского Player Of Games.

Читайте ранее в этом сюжете: FKA twigs представила трейлер к будущему клипу

Читайте развитие сюжета: Grimes рассказала, что хочет выпустить найт-кор альбом из 35 песен