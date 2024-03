Оттава, 26 января, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Канадская электронная исполнительница Grimes (Клэр Буше) она подтвердила, что ее новый сингл Shinigami Eyes, вдохновленный аниме-сериалом «Тетрадь смерти», выйдет на этой неделе. Об этом 25 января написал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал Grimes Кадр из трейлера новой песни певицы Grimes

На прошлой неделе Grimes поделилась загадочным постом в своем Twitter-аккаунте, используя двоичный код. Она также сделала с синглом Player Of Games в ноябре прошлого года. Фанаты расшифровали твит, чтобы найти дату выпуска новой песни.

https://twitter.com/Grimezsz/status/1485652916425871360

Shinigami Eyes появится 27 января по московскому времени и, вероятно, станет ее вторым синглом из альбома Book 1 после декабрьского Player Of Games.