Париж, , 14:26 — REGNUM Число безработных во Франции сократилось на 5,9% в четвертом квартале 2021 года, передает BFM TV.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце года число безработных в стране достигло самого низкого уровня по сравнению с третьем кварталом 2021 года.

Согласно полученным данным, число безработных во Франции сократилось на 208 500 человек. Уровень безработицы достиг 3,3 млн человек.

За год безработица во Франции сократилась на 12,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция осуждает продолжающееся насилие против демонстрантов, которое привело к жертвам среди гражданского населения в Судане.

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