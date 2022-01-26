Москва, 26 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Для участия в масштабных учениях более 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России вышли в акваторию Чёрного моря из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Корабли Черноморского флота

«Более 20 кораблей ЧФ вышли в море для участия в учении, которое будет проведено в акватории Чёрного моря. Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей находятся фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, а также малые противолодочные корабли и тральщики.

Кроме того, уточняется, что во время следования в назначенные районы экипажами кораблей ЧФ будут проведены тренировки по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством и по организации противовоздушной обороны в море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Баренцево море для проведения учений с Арктической экспедиционной группировкой вышел отряд кораблей Северного флота ВМФ России.