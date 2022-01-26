Смоленск, , 14:25 — REGNUM От предложенной взятки в 15 тыс. долларов США отказался сотрудник Смоленской таможни, сообщили 26 января в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточняется, в конце 2021 года в районе 454 км автодороги М-1 «Беларусь» около населенного пункта Красная горка Краснинского района Смоленской области было остановлено транспортное средство с товарами. В ходе таможенного досмотра представитель компании-собственника груза, который везли из Белоруссии в Россию, предложил инспектору отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни взятку за сокрытие нарушений.

Таможенник сообщил о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. 25 января 2022 года на автостоянке в Смоленске коммерсант передал таможеннику взятку в размере 15 тыс. долларов США, а затем был задержан с поличным. Мероприятия по задержанию проводили СУ СКР по региону и отдел по противодействию коррупции Смоленской таможни. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.