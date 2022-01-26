Астана, 26 января, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Поспешная реформа Фонда благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» может привести к тому, что его долги лягут на плечи граждан республики. Об этом 26 января заявил журналистам депутат парламента республики Казахстан (РК) Аманжан Жамалов.

Sk.kz Фонд «Самрук-Казына»

«Долг «Самрук-Казына» превышает 7,5 трлн тенге — это почти $18 млрд, — отметил депутат. — Надо помнить, что выпущенные «Самруком» еврооблигации и взятые нацкомпанией внешние займы предусматривают своевременный возврат основного долга, погашение процентов, штрафов, пени».

Жамалов отметил, что необдуманные действия в отношении фонда могут вызвать опасения у кредитов. Они в свою очередь могут найти повод поднять процентную ставку или потребовать погасить долг досрочно. В этом случае платить придется государству за счёт налогоплательщиков.

Депутат предложил провести аудит фондов, оздоровить структуры и только потом реализовывать через фондовый рынок или проводить народное IPO.

Стоит отметить, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал деятельность «Самрук-Казына». Он заявил, что глава фонда Алмасадам Саткалиев «уйдет в небытие, как и сам фонд», если в течение месяца не проведёт реформы. Вскоре в фонде сообщили о сокращении штатов вдвое.