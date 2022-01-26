Иерусалим, , 14:26 — REGNUM Буря «Элпис», которая 24 января сильно осложнила жизнь в ряде регионов Греции, пришла в Израиль. В ночь на 26 января на севере страны начались ливни, которые затем распространятся на центр, передают «Вести Израиль».

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ожидается также усиление ветра, град, шторм. Порывы ветра на Голанских высотах могут достигать 60 км/час.

Снег ожидается в Иерусалиме, высота снежного покрова к утру 27 января может составить до 20 см. После снег смоет дождем. Учебные заведения в Иерусалиме закроются 26 января в 15:00.