Иерусалим, 26 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Буря «Элпис», которая 24 января сильно осложнила жизнь в ряде регионов Греции, пришла в Израиль. В ночь на 26 января на севере страны начались ливни, которые затем распространятся на центр, передают «Вести Израиль».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Ожидается также усиление ветра, град, шторм. Порывы ветра на Голанских высотах могут достигать 60 км/час.

Снег ожидается в Иерусалиме, высота снежного покрова к утру 27 января может составить до 20 см. После снег смоет дождем. Учебные заведения в Иерусалиме закроются 26 января в 15:00.