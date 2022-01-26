Москва, , 14:23 — REGNUM Сценарий введения санкций для энергетического сектора РФ — это крайне неблагоприятный сценарий для западных стран и, особенно, для Германии, ведь уже сейчас прослеживается серьезная проблеме недостатка газа в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«По свежим статданным, запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся ниже 50%. В скором будущем также планируется запуск «Северного потока — 2».

Данный газопровод проходит через балтийское море и способен обеспечить Германию необходимым газом, для того чтобы совершить планируемый переход к возобновляемым источникам энергии и полностью отказаться от атомной и угольной энергетики в долгосрочной перспективе.

Что касается России, то санкции по отношению к нефтегазовая отрасли могут нанести серьезный удар по экономике России, ведь эта отрасль является ключевой для обеспечения развития российской экономики и стабильности национальной валюты. \

Перспективы для запада также негативны, ведь альтернативы поставляемого газа из Российской Федерации попросту нет. Именно поэтому немецкое правительство пытается всеми силами минимизировать ущерб, который может быть нанесен энергетическому сектору от возможного ввода санкций», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны угрожают России санкциями при проявлении агрессии в отношении Украины. Германия добивается исключений для энергетического сектора РФ.

Читайте также: Германия не хочет введения санкций против энергосектора РФ — Bloomberg