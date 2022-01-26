Варшава, , 14:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 26 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 53 420 новых случаев заражения коронавирусом. Указано, что это рекордный показатель с начала пандемии в республике. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 276 человек.

В больницах по состоянию на 26 января находятся 14 876 пациентов с COVID-19. Из них 1 598 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 637 776 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерли 104 373 человека.