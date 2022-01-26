Москва, 26 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на увеличение зарплаты шахтёров, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить минимальный гарантированный государством оклад шахтёра в размере не менее двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения по Российской Федерации. На сегодняшний день это 26 052 рубля.

«Если решение будет принято, то соответственно у шахтёров существенно увеличатся премиальные, доплаты, надбавки, выплаты за переработку, и по итогам месяца они начнут получать на руки существенно больше денег, чем сейчас», — отметил Миронов.

По его убеждению, если владельцы шахт не могут по-человечески отнестись к людям, то за решение проблемы оплаты труда должно взяться государство.

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