Заинский район, Татария, , 14:57 — REGNUM В одной из больниц Татарии на пятилетнего мальчика упал шкаф. Достоверность данных о травмировании ребенка проверяют следственные органы, выявившие данное сообщение в средствах массовой информации.

Следователь Sledcom.ru

Согласно публикации СМИ, на пятилетнего ребенка упал шкаф в Заинской Центральной районной больнице, в результате мальчик якобы получил сотрясение головного мозга. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В то же время в республиканском минздраве пояснили, что инцидент произошел в выходные в присутствии матери. Сразу же после ЧП в палату были вызваны невролог и травматолог. После осмотра травм у ребенка не нашли. В Нижнекамской Детской больнице также не подтвердили получение травм мальчиком.

Сразу же после инцидента в больнице зафиксировали шкафы (размером 1 м 40 см) к стене необходимыми механизмами.

На сегодняшний день ребенок находится в удовлетворительном состоянии, в помощи врачей не нуждается, добавили в минздраве РТ.

ИА REGNUM напоминает, в поселке ЗЯБ города Набережные Челны в заколоченной трубе, по которой спускаются дети с горки, застрял пятилетний мальчик. Вытащить ребенка из нее смогли только с помощью прохожих.

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