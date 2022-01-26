Москва, , 14:20 — REGNUM Российский журналист Юрий Дудь представил документальный сюжет о гражданах Белоруссии, которым пришлось экстренно покинуть страну по политическим мотивам. Премьера ролика состоялась 26 января на YouTube-канале «вДудь».

Дудь Иван Шилов © ИА REGNUM

В видео, получившем название «Как жить, если лишают родины», Дудь пообщался с представителями различных социальных классов, а также поделился уникальной статистикой. Так, по словам журналиста, за последние годы Белоруссию покинули более 200 тыс. человек.

Напомним, что ранее Юрий Дудь взял интервью у белорусского комика Славы Комиссаренко. В рамках разговора молодые люди обсудили политическую ситуацию в Беларуси.

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