Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В ДТП маршрутного такси и фуры с прицепом в поселке Шушары Санкт-Петербурга тяжело пострадал водитель большегруза. Об этом 26 января ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пресс-служба прокуратуры СПб. В ДТП фуры с маршруткой тяжело пострадал водитель большегруза.

Как стало известно агентству, в результате ДТП пострадали 13 пассажиров маршрутки. У них диагностированы травмы легкой и средней тяжести.

«Водитель большегруза был деблокирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое», — уточнил собеседник агенства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло около 11:00 мскна перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары. Маршрутный автобус «ПАЗ» К-202 с пассажирами внутри столкнулся с фурой с прицепом. После столкновения маршрутка съехала в кювет. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, от удара водитель автобуса вылетел через лобовое стекло на улицу. У водитель большегруза подозревают перелом позвоночника.