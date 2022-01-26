Кабул, 26 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Центральный банк талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил, что 32 миллиона долларов наличными прибыли в Кабул в рамках серии гуманитарной помощи Афганистану.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

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Центральный банк правящего правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что наличные деньги были переправлены в Международный банк Афганистана, сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ценят любую гуманитарную акцию, которая поможет обездоленным, говорится в информационном бюллетене правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Организация Объединенных Наций объявила, что до конца марта 2022 года будет отправлять в Афганистан по 20 миллионов долларов в неделю наличными.

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Гуманитарная помощь ООН прибыла в Афганистан в то время, когда делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет переговоры в Осло с западными странами о размораживании валютных резервов Центрального банка Афганистана.