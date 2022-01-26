Багдад, , 14:19 — REGNUM Глава правительства и верховный главнокомандующий армии Ирака Мустафа аль-Каземи прибыл на границу с Сирией. Об этом 26 января сообщает курдский телеканал Rudaw.

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По данным журналистов, визит Каземи связан с ожидаемой попыткой прорыва через границу боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам премьер-министра, правительство Ирака намерено принять все необходимые меры для защиты границ страны.

«Наш сегодняшний визит направлен на то, чтобы непосредственно контролировать процедуры и меры предосторожности, принятые нашими службами безопасности и вооруженными силами. Наше присутствие на границе является подтверждением присутствия государства, а также готовность наших вооруженных сил противостоять любой попытке, направленной на подрыв безопасности и стабильности нашей страны», — заявил аль-Каземи.

Напомним, службы безопасности Ирака принимают меры на случай возможного прорыва боевиков, бежавших из тюрьмы в сирийском городе Хасака.