Астана, 26 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В столице Казахстана Нур-Султане с 27 января отменяют «оранжевый» уровень террористической опасности. Об этом сообщили в городском штабе по борьбе с терроризмом.

(сс) Ninara Нур-Султан

«Согласно принятому решению, на территории города с 00:00 27 января отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов «перешли в штатный режим работы», уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане оперативный штаб по борьбе с терроризмом отменил критический «красный» уровень террористической угрозы в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях с 26 января.

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