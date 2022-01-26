Москва, 26 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Российский исполнитель Thomas Mraz (Алмас Гатауллин) пополнил график своих выступлений в рамках сольного тура новыми городами. Соответствующей информацией он поделился в истории на своей странице в Instagram 26 января.

Музыка

Так, к ранее анонсированным концертам в Москве и Санкт-Петербурге прибавились выступления в Минске (Белоруссия) и Киеве (Украина). Шоу в белорусской столице пройдет 29 апреля 2022 года, а визит артиста в главный город Украины состоится 30 апреля 2022 года.

Напомним, что ранее Thomas Mraz анонсировал мини-тур с выступлениями в крупнейших городах России. Так, 17 апреля 2022 года музыкант выступит в Санкт-Петербурге, а 24 апреля 2022 года даст концерт в Москве.