Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Американские рэп-исполнители Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) и Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) опубликовали совместную композицию. Выход трека состоялся на всех музыкальных платформах 26 января.

Рэппер Wiz Khalifa Weekly Dig

Работа получила название Backseat — в ней музыканты рассказывают о финансовой независимости. В ближайшее время ожидается выход клипа на эту песню.

Напомним, что ранее Juicy J и Wiz Khalifa неоднократно сотрудничали. На счету музыкантов более 10 совместных треков.

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