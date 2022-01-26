Казань, , 14:11 — REGNUM Жительницу Татарии подозревают в мошенничестве при получении выплат за рождение ребенка. В отношении 30-летней женщины возбудили уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Материнский капитал Credits-helps.ru

Во версии следствия, жительница Казани осенью 2020 года предоставила в ЗАГС города Перми недостоверные документы о якобы рождении у нее ребенка вне медучреждения. В дальнейшем женщине был выдан займ в размере 483 тыс. рублей на улучшение жилищных условий — покупку земельного участка площадью 500 кв. метров в Рыбно-Слободском районе Татарии, которым она распорядилась по своему усмотрению.

В январе 2021 года по заявлению подозреваемой пермским управлением Пенсионного фонда России было приняло решение о направлении выделенного ей материнского капитала на погашение ранее предоставленного займа.

Свою причастность к преступлению женщина признала. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ростова-на-Дону представила в отделение пенсионного фонда липовые данные о рождении второго ребенка. Получив сертификат, она потратила 453 тыс. рублей на свои нужды.

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