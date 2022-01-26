Челябинск, , 14:08 — REGNUM Челябинские полицейские задержали группу наркоторговцев с 3,2 килограммами запрещённого вещества. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

СИЗО

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что соучастники распространяли свой товар в Свердловской, Омской, Тюменской, Челябинской областях и Югре. Изначально возле одного тайника поймали двоих жителей Омской области. а затем ещё одного. Они являлись курьерами.

После этого в Омске поймали главаря группировки. На территории Челябинской и Тюменской областей изъяли более 3,2 кг. наркотика. Подозреваемые заключены под стражу.