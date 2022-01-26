Москва, 26 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Есть несколько советов, как пережить эпоху падающего рубля и не потерять свои денежные средства, а может быть даже преумножить, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

«Во-первых, людям, не являющихся профессионалами в соответствующей области, не следует пытаться преуспеть за счет игры на курсах валют.

Если человек не погружен в эту среду и не имеет должных знаний и опыта, то в лучшем случае он останется без какой-либо прибыли.

И стоит пытаться следовать каким-либо схемам и алгоритмам, пропагандируемым в интернете. Никто не будет продавать по 500 рублей схемы, реально приносящие миллионы.

Они способны обогатить лишь своих создателей. Если все-таки есть желание рискнуть, то обязательно нужно обратится к профессионалам, давно работающим на рынке.

Во-вторых, надо постараться избегать увеличения числа кредитов. Даже если у вас, как ожидается, уже в ближайшее время появится возможность погасить займ досрочно.

Этот вариант подойдет далеко не всем домохозяйствам, но получение кредита можно заместить следующей схемой: один из супругов временно берет на себя все текущие расходы, в то время как зарплата второго полностью уходит на накопление требуемой суммы.

В-третьих, даже в условиях ощутимой инфляции можно минимизировать урон для личного бюджета за счет фактора времени.

Обычно люди, у которых на счету каждая минута, не склонны долго раздумывать над ценой, искать более дешевые аналоги товара, посещать сразу несколько товарных точек и т. д.

Поэтому регулярные визиты в магазин лучше доверить члену семьи, обладающему хотя бы минимальным запасом свободного времени.

В-четвертых, если есть сбережения, следует постаратьсяь их диверсифицировать, причем доллар, евро и драгоценные металлы обязательно должен «подпирать» рублевый вклад.

В-пятых, разумным вариантом стало бы дальнейшее накопление средств. Однако в условиях девальвации рубля последнее затрудняется не только объективно, но и чисто психологически: человеку сложно без должной мотивации продолжать откладывать деньги в условиях роста цен при фиксированных доходах.

Обойти это ограничение может создание счета-копилки для выполнения некоего давнего желания, реализуемого лишь в отдаленной перспективе. За счет этого «деньги на мечту» будут регулярно прирастать, превращаясь в стратегический резерв домохозяйства.

В-шестых, значимой проблемой для потребителя может стать сформировавшаяся в его личные «тучные годы» привычка не считать деньги при покупках. Избавиться от этой установки поможет установка лимита на расходование средств по карте», — дал советы эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банку России нужно больше внимания уделять сохранению стабильного курсу рубля, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Читайте также: Центробанк призвали уделить внимание курсу рубля