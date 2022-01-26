Москва, 26 января 2022, 14:06 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский сравнил происходящее с 1941 годом, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.
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"Сегодня — эпоха 41 года май-июнь… Вот что произойдет 22 июня 1941 года… Но ведь войска-то идут, танки, ракеты, штабы все расписано. Эвакуация идет», — отметил Жириновский.
«Надо дать команду нашим зарубежным представителям поддержать эвакуацию наших представителей из Киева, дипломатов», — рассуждает парламентарий.
Он считает, что Россия могла бы поддержать решение ряда западных стран эвакуировать своих дипломатов.
«Я считаю, мы могли бы поддержать», — говорит депутат.
И время сегодня особое, такого не было никогда, добавил Жириновский.
В Госдуме проходит «правительственный час» с участием главы МИД России Сергея Лаврова.
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