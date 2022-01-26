Уфа, 26 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Завод по производству напольных покрытий намерены построить в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Орловской области Будущий завод ПВХ-покрытий: работы не ведутся, но к январю инвестор уже успел вложить 750 млн рублей

Сообщается, что Минэкономразвития РФ включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития предприятие, руководство которого намерено на ТОСЭР «Нефтекамск» создать новое производство по изготовлению безопасного напольного покрытия. Проект инвестор намерен реализовать в течение 2022−2029 годов. В случае его реализации будет создано 44 новых рабочих места.

«Продукцию компании можно будет применять на производственных и лабораторных площадях, а также в аэропортах, гостиницах, медицинских и образовательных учреждениях. На реализацию инвестпроекта планируется направить более 207 млн рублей», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Екатерины Кликуновой.

Сообщается, что в настоящее время на ТОСЭР «Нефтекамск» зарегистрировано 16 резидентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что резиденты ТОСЭР могут применять сниженные налоговые ставки, тарифы страховых взносов, а также получать другие федеральные и региональные преференции.