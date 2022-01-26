Калуга, , 17:59 — REGNUM Депутаты городской думы Калуги приняли решение с 1 февраля повысить до 25 рублей стоимость проезда в пассажирском транспорте, сообщили 26 января корреспонденту ИА REGNUM в городском парламента.

Троллейбус на улицах Калуги Ukt40.ru

В настоящее время проезд в троллейбусе стоит 19 рублей, в автобусе — 22 рубля. По сравнению с существующим тарифом стоимость поездки в троллейбусе вырастет на 31,58%, а в автобусе — на 13,64%. Льготы на проезд калужанам будут сохранены. Также сохранится и возможность платить меньше для владельцев электронных проездных. Цена проезда в пассажирском транспорте в Калуге не менялась с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось повышение цены билетов для проезда в общественном транспорте областного центра, однако губернатор Владислав Шапша высказался против, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужский губернатор выступил против повышения цен за проезд