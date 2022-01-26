Майкоп, , 14:03 — REGNUM В Адыгее проверяют факт избиения продавца в одном из продуктовых магазинов. Причиной нападения покупателя стала просьба надеть маску. Видео инцидента, произошедшего 23 января в одном из магазинов в столице Адыгеи, появилось в региональном сегменте соцсетей, после чего МВД организовало проверку.

Маска (сс) AlexChirkin

На кадрах видно, как мужчина набросился на сотрудницу магазина с кулаками в ответ на просьбу надеть маску. Он толкнул женщину и повалил на пол, продолжая наносить удары. Жертву дебошира пришлось спасать покупательницам магазина.

«По данному факту полицией города Майкопа проводится проверка. В ходе первоначальных мероприятий установлены некоторые обстоятельства и детали произошедшего. Идет опрос свидетелей и очевидцев инцидента, собираются материалы. О результатах проверки общественность проинформируем в ближайшее время», — сообщила пресс-служба МВД по региону.

https://www.instagram.com/tv/CZKmlX6Jy2E/