Тверь, 26 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В муниципалитетах Тверской области в 2022 году по программе поддержки местных инициатив планируют реализовать 188 проектов, ещё 80 могут включить дополнительно. Программа на текущий год рассматривалась на заседании правительства Тверской области, которое 26 января провел губернатор Игорь Руденя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, глава региона назвал ППМИ драйвером развития муниципалитетов и повышения качества жизни населения.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Это эффективно работающий инструмент решения наиболее актуальных вопросов территорий и вовлечения граждан в работу по развитию региона. Жители получают возможность реализовать востребованные проекты, участвуют в их финансировании, контролируют ход и качество проведения работ. Сегодня опыт Тверской области по реализации программы поддержки местных инициатив изучают во многих регионах нашей страны», — подчеркнул Игорь Руденя.

В Тверской области за последние шесть лет при участии граждан создано и капитально отремонтировано более 1500 объектов инфраструктуры и социальной сферы. Это системы водоснабжения и уличного освещения, дороги, детские и спортивные площадки, обелиски и мемориалы, объекты культуры, места массового отдыха. В 2022 году в рамках программы поддержки местных инициатив планируется реализовать 188 проектов в 35 муниципалитетах. На эти цели из областного бюджета направят 146,8 млн рублей. Большинство проектов, по решению жителей, касаются улучшения качества водоснабжения (38 проекта) и уличного освещения (23 проекта). Также будут реализованы проекты по оснащению детских и спортивных площадок, приобретению спецтехники, ремонту дорог, местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, оборудованию спортивных площадок и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

Впервые в рамках программы поддержки местных инициатив будет приобретена каналопромывочная установка, которая позволит приводить в нормативное состояние подземные ливневые сети в период паводков. Такой проект заявил Вышневолоцкий городской округ. Самыми активными участниками программы в 2022 году стали Старицкий, Бологовский, Фировский районы, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа. ЗАТО Озерный в этом году участвует в программе впервые — там обустроят детскую площадку на улице Советской в районе домов №2 и №4.

В целом количество ежегодно реализуемых проектов с начала действия программы выросло почти в шесть раз, с 53 проектов в 2013 году до 304 в 2021 году. В прошлом году более трети расходов на проекты составили внебюджетные средства — вклады граждан, общественных организаций, предпринимательского сообщества.

«ППМИ — это народная программа. Население поддерживает эту программу, и жители очень бережно относятся к тому, что сделано на их территории», — отметил глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.

Также Ассоциация обратилась с просьбой увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив в 2022 году, чтобы муниципалитеты, которые не прошли конкурсный отбор, смогли доработать свои проекты, документацию и принять участие в программе.

«Такое предложение было поддержано. Мы проведём второй этап Программы поддержки местных инициатив на текущий год. И дополнительно более 80 проектов смогут войти в программу», — отметил позже Игорь Руденя, комментируя итоги совещания.

Также в Тверской области реализуются проекты по поддержке школьных инициатив — программа была запущена по поручению губернатора Игоря Рудени. Пилотной территорией стал Вышневолоцкий городской округ, где в 2021 году в трех учреждениях образования были реализованы проекты. В гимназии №2 проведена модернизация столовой. В школе поселка Горняк установлен модульный тренажер «Скалодром», в школе №19 создана модельная библиотека. С 2022 года в программу по поддержке школьных инициатив будут вовлечены 12 территорий Тверской области — Вышневолоцкий, Кашинский, Нелидовский, Осташковский и Удомельский городские округа, Андреапольский, Весьегонский и Западнодвинский муниципальные округа, а также Тверь, Ржев, Торжок и Кимры. С 2023 года к программе присоединяться остальные муниципальные образования. На текущий год от муниципалитетов заявлено 50 проектов. Конкурсный отбор пройдёт в феврале.